Sit in sul lungotevere, movimenti per i diritti all'abitare ottengono incontro con il presidente di Ater

Si sono dati appuntamento sotto il palazzo dove si trova la sede dell'Ater in Centro Storico. Obiettivo del sit in dei movimenti per il diritto all'abitare poter parlare con il presidente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale. L'assembramento alle 9:00 di mercoledì 8 febbraio sul lungotevere Tor di Nona.

Controllati a vista dalle forze dell'ordine, gli attivisti, hanno da subito dichiarato i loro intenti: avere un colloquio con Luca Manuelle, direttore di Ater appunto. Richiesta che ha trovato la risposta che i manifestanti richiedevano dopo circa 3 ore. Da poco passato mezzogiorno tre delegati sono infatti saliti negli uffici dei lungotevere Tor di Nona con il sit in che si è poi sciolto. Nel corso della manifestazione non si sono registrate né tensioni, né tantomeno criticità.