Movida, ubriachi al volante tra piazza Bologna e Testaccio

Continua la stretta delle forze dell'ordine nelle zone più calde della movida. Controlli pianificati nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che nello scorso week end hanno consentito di ispezionare circa 60 auto e12 esercizi commerciali.

Nell'area di Testaccio, i carabinieri hanno ritirato le patenti di guida a due uomini poiché sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture con tasso alcolemico superiore al consentito dal codice della strada. Successivamente i militari hanno controllato diverse attività commerciali senza riscontrare irregolarità.

Nel quadrante di Piazza Bologna, i militari hanno invece denunciato all'autorità giudiziaria due persone sorprese subito dopo aver rubato il portafoglio ad una giovane studentessa. I controlli alla circolazione stradale effettuati dai militari, hanno portato al ritiro di altre 5 patenti, per guida in stato di ebrezza alcolica.

Nel corso delle verifiche presso i locali del quartiere, sono stati multati 4 esercizi commerciali responsabili, a vario titolo, di violazioni in materia di "asporto di bevande alcoliche e somministrazione" e per "non aver posto in essere tutte le cautele possibili onde evitare il disturbo della quiete pubblica", spiegano dall'Arma.