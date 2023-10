Calci alle porte di casa e liti con i residenti. A Trastevere la malamovida entra nei portoni dei palazzi

"È colpa vostra che vi siete comprati casa a Trastevere". Lo urlano i ragazzi che la notte occupano le vie dello storico rione di Roma. È una "colpa" quella di vivere lì, secondo i giovani che passano le notti senza freno, tanto da apporre il suffisso "mala" davanti alle notti della movida romana.

Urla, pestaggi, lanci di bottiglia, cori da stadio, bestemmie, persone che urinano in strada, chi salta sui tetti delle auto, minorenni ubriachi e anche chi sniffa tra le vetture in sosta. C'è di tutto. Sabato l'ultimo episodio in via della Cisterna, anche con intrusioni nei condomini. Una cinquantina di ragazzi hanno preso di mira uno studente americano che stava tornando a casa. Si è innescato un parapiglia proseguito - secondo i residenti - con l'irruzione di un gruppo in un palazzo, per prendere a calci la porta dell'appartamento della vittima che era riuscita a scappare.

Non è stata la prima volta nella quale la privacy condominiale è stata violata. In passato è successo in via di San Francesco a Ripa e via di San Calisto. E le forze dell'ordine, quando arrivano, ormai è troppo tardi, non trovano già più nessuno, come successo sabato scorso appunto.

Una cosa è certa, i residenti sono stanchi e promettono battaglia e proteste. "Abbiamo mandato pec al ministro Piantedosi, al sindaco Gualtieri e al prefetto di Roma. Qui il problema sicurezza è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno fa nulla tranne qualche controllo. E la proroga dei dehors non aiuterà. Il prossimo 18 novembre stiamo organizzando una protesta in piazza Mastai", fanno sapere dal Comitato Emergenza Trastevere insieme alle associazioni Emergenza Trastevere, Vivere Trastevere, Trastevere di Tutti e Amici di Piazza dei Ponziani che già un mese fa avevano fatto sentire la loro voce.