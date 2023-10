Ancora movida molesta: litigano in strada e residenti gettano urina dalla finestra

Era già accaduto lo scorso inizio di settembre in un altro quartiere della movida. I residenti di Trastevere esasperati dai continui schiamazzi e rumori molesti avevano gettato una busta d'acqua calda da una finestra. Da qui la reazione inaspettata, con il gruppo di giovani che, invece di desistere e allontanarsi, assaltò il portone della palazzina di via di San Francesco a Ripa. Minacce, calci e pugni alle pareti e alle cassette postali, tanto da costringere gli abitanti - impauriti - a richiedere l'intervento al 112. Era la notte dello scorso 7 settembre.

A distanza di un mese cambia il quartiere ma non lo scenario. Episodio simile si è infatti registrato la notte fra sabato e domenica in un altro quartiere della movida romana, San Lorenzo. In questo caso a scatenare la reazione di un residente è stata una lite rumorosa, scoppiata fra un gruppo di giovani che si trovavano intorno alle 2:00 della notte in via di Porta Labicana.

Come a Trastevere un inquilino, probabilmente esasperato dagli schiamazzi notturni, si è affacciato alla finestra e ha lanciato il liquido contenuto in un secchio - "dell'urina" - come da richiesta d'intervento al numero unico per le emergenze. Ma anche in questo caso, come già accaduto la notte dello scorso 7 settembre nel Rione del Centro Storico della Capitale, i ragazzi invece di desistere hanno riversato la loro rabbia contro il portone della palazzina dal quale è stato effettuato il lancio.

Calci e pugni, tanto da richiedere anche in questo caso l'intervento della polizia. Una volta in via di Porta Labicana gli agenti del commissariato San Lorenzo non hanno però trovato nessuno. A confermare l'accaduto anche una stories pubblicata sulla pagina Instagram Resist San Lorenzo: "Sono un ragazzo di San Lorenzo, non so quanto possa servire ma comunque mi faceva piacere far sapere a questa pagina che questa notte alle 2 del mattino un gruppo di ragazzi si sono picchiati a via di Porta Labicana, ad un certo punto è stata tirato qualcosa immagino dell'acqua e così hanno iniziato a tirare calci al portone (...). Purtroppo è una situazione insostenibile non puoi manco dirgli nulla che poi, come questa notte, questi si ribellano e si attaccano ai citofoni e svegliano la gente. Non ho immagini da mandare purtroppo ma ci tenevo a scrivere a questa pagina che seguo da un po'"