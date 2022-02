Movida, a pagare saranno i minimarket: pronta l'ordinanza di Gualtieri per chiuderli alle 22

Nelle prossime ore, presumibilmente dopo l'incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza che si terrà nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 febbraio, il sindaco Roberto Gualtieri firmerà un'ordinanza che impone la chiusura anticipata dei soli minimarket alle 22, solo nei fine settimana e per i prossimi trenta giorni.

Una decisione che vorrebbe arginare la cosiddetta malamovida, senza però penalizzare gli esercizi commerciali che si comportano bene. Le zone critiche, ormai è noto, sono quelle di Trastevere e San Lorenzo, dove da anni i residenti sono prigionieri ogni fine settimana di schiamazzi, risse, atti vandalici, musica sparata a tutto volume, tappeti di bicchieri di plastica e bottiglie abbandonate in strada e sulle auto parcheggiate.

Per questo dopo l'ennesimo incontro che si è svolto il 2 febbraio tra Prefetto, associazioni di commercianti (Confesercenti e Confcommercio) e assessora alle Attività produttive Monica Lucarelli, la linea che ha prevalso è quella di colpire chi da sempre ha tenuto i battenti aperti senza limiti e anche i locali atipici, ovvero i centri culturali che sulla carta non potrebbero somministrare bevande alcoliche ma lo fanno.

In quest'ultimo caso, è il Prefetto a spingere più sul gas affinché si svolgano "controlli mirati contro minimarket e locali atipici, senza punire bar, pub e locali regolari, già alle prese con le conseguenze della pandemia di Covid", come riferisce l'agenzia di stampa Dire da fonti sia comunali sia prefettizie. L'intento è colpire il consumo in strada e chi vende l'alcol da asporto.

Il 31 gennaio a RomaToday Claudio Pica della Fiepet-Confesercenti si era espresso negativamente sulla chiusura anticipata dei locali, ma le cose adesso sono cambiate: solo i minimarket vengono "colpiti" dall'ordinanza. Pub, bar e locali potranno continuare a chiudere alle 2, come previsto dal regolamento di polizia urbana.