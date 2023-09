Movida, controlli a Trastevere: 7 locali sanzionati per vendita di alcol fuori orario

Ancora interventi a tappeto della Polizia Locale di Roma Capitale a contrasto del fenomeno della malamovida.

Controlli della Polizia Locale a Trastevere

Nella serata di venerdì 15 settembre i caschi bianchi hanno principalmente presidiato il rione Trastevere, tra i più frequentati per il gran numero di locali e per la vicinanza alle principali attrazioni turistiche. Sette gli esercizi di somministrazione sanzionati per aver venduto e permesso il consumo di alcol oltre gli orari consentiti.

Multe per occupazione abusiva di suolo pubblico

Altri due locali sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre multe sono state elevate dai vigili anche per l'assenza di cartellonistica prevista per il divieto di fumo, per mancanza di precursori di misurazione dello stato di ebbrezza e assenza di certificazione prevista per l'insonorizzazione del locale, nonché per insegne e faretti non in regola con la normativa vigente.

Elevate 458 sanzioni per violazione del Codice della Strada

Due i locali colti con musica ad alto volume, per uno di questi è scattata anche la sanzione a norma del Regolamento di Polizia Urbana per assembramento e turbativa della quiete pubblica. Effettuati anche controlli a norma del Codice della strada per i quali gli operanti hanno elevato 458 sanzioni