Movida, alcol anche ai quattordicenni: controlli e multe nei locali

Decine di multe per vendita di alcol ai minori nella movida romana. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, in questo weekend di ponte per il 2 giugno, hanno rafforzato i controlli nei locali e negli esercizi commerciali controllandone a decine e staccando sanzioni.

In totale sono stati 90 gli illeciti contestati e più di 60 le sanzioni elevate, sia ai consumatori in strada sia ai venditori. In una zona in prossimità dell'Eur, un locale è stato multato per circa 1500 euro per varie irregolarità amministrative riscontrate e per avere venduto alcol anche a quattordicenni. I giovani sono stati affidati ai genitori e un rapporto informativo è stato inviato dagli agenti al Prefetto, per i successivi provvedimenti di chiusura dell'attività.

I controlli sono aumentati anche su strada, con pattuglie dislocate sul territorio e nei luoghi più frequentati. Più di 200 i veicoli sottoposti ad accertamenti, con mirate verifiche anche sulle minicar. Quasi 300 le multe elevate, a cui si aggiunge il sequestro di un veicolo.