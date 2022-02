Da Portuense a San Lorenzo, stretta contro la “malamovida”: scattano sanzioni e chiusure

Giro di vite alla “malamovida” per le strade della Capitale. Nel fine settimana appena trascorso gli agenti della polizia di Stato, insieme con personale dell’Arma dei Carabinieri e pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno passato al setaccio diverse zone della città concentrandosi sul rispetto delle norme anti covid e delle specifiche ordinanze, facendo scattare multe e chiusure.

L’attività è stata disposta nel corso della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura e dei tavoli tecnici presso la questura. Una delle zone interessate è stata quella di San Lorenzo, dove gli agenti del commissariato locale, insieme con le squadre del Reparto Mobile, personale della sezione operativa della questura, quello della divisione polizia amministrativa esSociale, unità camper, personale dell’arma dei carabinieri e le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale hanno identificato 514 persone e controllato 55 locali. Per un locale è scattata la chiusura ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, e tre attività sono state sospese per 3 giorni.

Durante i controlli sono state anche sanzionate amministrativamente 4 persone per il consumo di alcol fuori dall’orario consentito. Altre tre sono state denunciate, una per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e due per disturbo alla quiete pubblica; 88 invece le violazioni al Codice della Strada.

Gli agenti dell’ XI distretto San Paolo invece, in collaborazione con le Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del reparto prevenzione crimine, nell’ambito del servizio ad alto impatto distrettuale hanno effettuato diversi controlli nelle zone del Trullo, Portuense e Casetta Mattei. In due locali gli agenti hanno riscontrato la presenza di alcuni clienti intenti a giocare alle slot in orari non consenti. Nei loro confronti è stata contestata la violazione dell’ordinanza sindacale relativa al “regolamento sulle sale da gioco e giochi leciti”, e sono scattate anche due sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti Covid-19. Durante i servizi sono state 108 le persone identificate e 54 i veicoli fermati nei vari posti di controllo.

Nella zona di Salario, infine, gli agenti del II Distretto hanno controllato 5 locali nella zona di piazza Fiume e a uno dei gestori hanno contestato un’altra sanzione amministrativa. Durante i servizi sono state controllate 39 persone, 20 veicoli, elevate 22 contestazione al codice della strada.