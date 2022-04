Movida, controlli a tappeto dal Nomentano a Campo de' Fiori: chiusi 3 locali

Controlli a tappeto delle forze dell'ordine nella serata di venerdì 22 aprile sulle strade della movida capitolina. In totale, i militari hanno denunciato 5 persone a piede libero, chiuso tre attività e sanzionato altre quattro tra piazza Bologna, Trieste, Salario Nomentano, Campo de' Fiori e Monti.

In particolare, la compagnia Roma Centro con il supporti di altri comandi capitolini hanno identificato e denunciato a piede libero due cittadine romene per essere tornate nella Capitale nonostante il provvedimento di divieto di ritorno emesso nei loro confronti. Un turista inglese e un cittadino romeno sono stati invece segnalato al Prefetto per possesso di modiche quantità di marijuana e hashish. Tre automobilisti sono stati sanzionati per essere stati trovati senza copertura assicurativa, guida con patente scaduta e mancanza di revisione periodica del veicolo.

Più verso il II Municipio, invece, la compagnia Roma Parioli ha effettuato diversi controlli sia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sia per verificare l'applicazione dei protocolli anti-Covid 19 e dell'ordinanza sindacale sulla chiusura dei mini-market alle 22 nei fine settimana- I militari hanno denunciato a piede libero uno studente romano di 17 anni perché pizzicato a cedere una modica quantità di marijuana ad un minorenne, mentre un 23enne anch'egli romano è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza. Un romeno di 36 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello non autorizzato.

Due i minimaket sono stati chiusi per 3 giorni e multati di 400 euro per aver proseguito l'attività oltre il limite orario delle 22. Altre tre attività sono state al momento sanzionate con una multa di 150 euro ciascuna per aver proseguito la vendita di alcolici da asporto oltre orario e i carabinieri hanno richiesto il provvedimento di chiusura.

A viale Ippocrate un esercizio è stato multato di 400 euro e disposto la chiusura per 5 giorni perché lavoratori e clienti non indossavano le mascherine e il titolare non aveva esposto il cartello con il numero massimo di clienti ammessi. Tabella con numero massimo di avventori mancante anche in un altro locale, solo multato. Diciassette persone sanzionate per violazione dell'ordinanza antialcol, 2 studenti universitari segnalati quali assuntori di droghe. In totale sono state controllate 150 persone, quaranta veicoli e 19 esercizi commerciali.