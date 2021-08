Movida, blitz di carabinieri e polizia: chiusi tre locali

Diversi locali della movida romana sono stati controllati dai poliziotti e dai carabinieri. A Monteverde gli agenti del XII Distretto hanno notato per ben 5 volte e a distanza di tempo ravvicinato un numero cospicuo di persone davanti a un bar: su un totale di 25 ben 17 erano gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti e il Questore di Roma ha disposto la sospensione della licenza per 5 giorni.

Nel quartiere della Magliana i carabinieri di Villa Bonelli hanno accertato che un minimarket della zona era diventato un centro d'incontro di persone con numerosi precedenti. I Carabinieri hanno inoltre accertato come, con la complicità del gestore, all'interno del locale molti di questi gestivano un traffico di droga e gli acquirenti potevano consumare le loro dosi all'interno del bagno dell'esercizio commerciale.

Dal marzo scorso i Carabinieri hanno controllato 10 volte il minimarket e delle complessive 68 persone trovate all'interno nel corso delle verifiche ben 46 avevano precedenti, tra cui alcune trovate in possesso di droga. Per questo hanno proposto e ottenuto dal Questore la sospensione della licenza per 5 giorni.

Infine, la notifica del terzo provvedimento a Civitavecchia dove, qualche giorno fa, una ragazza di 16 anni è finita in ospedale per abuso di sostanze alcoliche consumate all'interno di un esercizio commerciale. E' accaduto il 9 agosto scorso quando alcuni ragazzi, quasi tutti minorenni, si erano dati appuntamento all'interno del locale. Qui hanno consumato vodka e tequila senza che il banconista chiedesse loro i documenti per accertare la loro identità.

La serata è proseguita fino a quando la ragazza è caduta a terra, priva di sensi, tanto da richiedere l'intervento di personale del 118 e il suo successivo trasporto in ospedale. Anche in questo caso il Questore di Roma ha emesso, a seguito del procedimento istruito dalla Divisione Amministrativa e Sociale, un provvedimento di chiusura di 10 giorni.