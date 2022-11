Stretta sulla Movida, agenti in borghese, autovelox e controlli sull'alcol. Trastevere sarà blindata

Agenti e carabinieri in borghese, autovelox dislocati nelle grandi arterie di Roma e più controlli sull'abuso di alcol e droga. La prima mossa del neo prefetto di Roma Bruno Frattasi è stata quella di dare rafforzare la presenza di forze dell'ordine tra le via della movida. Già da venerdì, sulle strade della Capitale arriveranno decine di pattuglie in più che impiegheranno fino a 130 agenti. Focus particolare su Trastevere, dove sotto stretta osservazione saranno i pub, bar, enoteche e ristoranti. Sarà questo il nuovo assetto messo a punto durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel quale, appunto, è stato deciso un sensibile aumento dei controlli con nuove dotazioni antialcol e antidroga.

Attenzione massima a Trastevere

Nel fine settimana Trastevere sarà praticamente blindato, sull'impronta di quanto accade da mesi a San Lorenzo dove i locali chiudono seguendo l'ordinanza comunale con i mezzi Ama che intervengono per la pulizia delle strade. Lo stesso effetto si spera di ottenere entro anche nello storico rione tornato al centro delle cronache dopo il pestaggio di un senza fissa dimora a piazza Trilussa. Alla Questura sarà affidato il compito della gestione del dispositivo.

Secondo quanto emerso, tra i i vicoli di Trastevere saranno impegnate pattuglie anche in borghese per contrastare risse e spaccio. L'obiettivo sarà anche impedire la vendita fuorilegge di alcol a minorenni, un fenomeno su cui il Questore è pronto ad emettere ordinanze di chiusura immediata degli esercizi commerciali. I carabinieri, invece, utilizzeranno anche veicoli agili - intesi come elettrici - per il pattugliamento dei vicoli del centro storico e di Trastevere, mentre i reparti specializzati dei Nas e del Noe interverranno per il controllo degli esercenti.

Nella partita per garantire una maggiore tranquillità a Roma farà la sua parte anche la guardia di finanza che verificherà le irregolarità amministrative degli esercizi commerciali e il contrasto forte all'abusivismo. Non solo Trastevere però perché la malamovida nelle ultime settimane ha tenuto banco anche tra le zone di piazza Bologna, San Lorenzo, Montesacro e Testaccio.

Autovelox, etilometri e narcotest

Per quanto riguarda, la fase di prevenzione e sicurezza stradale saranno utilizzati autovelox di ultima generazione sul Lungotevere (gestiti dalla polizia locale) e su tre arterie a rischio come Corso di Francia, via Appia Nuova, e via Cristoforo Colombo, strada che sarà sorvegliata dai militari dell'Arma.

Il commento del sindaco

"Ringrazio il Prefetto per la tempestiva decisione di recepire le esigenze di sicurezza del territorio del comune di Roma e in particolare di quelle relative alla sicurezza stradale che gli avevo espresso in una lettera prima del comitato stesso. - ha sottolineato in una nota il sindaco Roberto Gualtieri - Ritengo fondamentale che siano state adottate da subito azioni operative, rese possibili dall’impulso dato al coordinamento fra le forze di polizia. Pertanto voglio ringraziare per l'immediata disponibilità anche il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il comandante della Polizia Roma Capitale. Avanti così, insieme, per rendere la nostra città più sicura per tutte e tutti2.