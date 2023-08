Danneggia auto e motorini in strada, poi aggredisce e ferisce i poliziotti

Armato di un tondino di ferro ha danneggiato alcuni veicoli parcheggiati in via Bixio, all'Esquilino e poi ha cercato di sottrarre l'arma ai poliziotti intervenuti colpendoli e causando a uno di loro una frattura ad un braccio. Protagonista dell'episodio un senza dimora di 40 anni, originario del Mali, arrestato per tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni pubblico ufficiale e danneggiamento.

A intervenire mercoledì pomeriggio sono stati gli agenti del reparto prevenzione crimine durante un servizio straordinario nella zona della stazione Termini. Nella colluttazione un agente ha riportato una frattura al braccio e un altro ecchimosi: entrambi sono stati portati al San Camillo.

L'uomo è comparso ieri mattina a piazzale Clodio davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo la detenzione in carcere.