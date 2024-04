Motociclista guida senza patente, assicurazione e revisione: 6 mila euro di multa

Guidava la moto senza patente, assicurazione e revisione. Per questo motivo un uomo di 52 anni, fermato da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale in via di Capannelle, all'altezza di via Appia Nuova, è finito nei guai.

Gli agenti del gruppo pronto intervento traffico erano impegnati in uno dei posti di controllo organizzati in città quando lo hanno fermato. Alla richiesta di documenti, l'uomo ha iniziato a tergiversare, ma di lì a poco gli agenti hanno potuto appurare che il 52enne era in realtà sprovvisto di qualunque documento necessario alla guida.

A carico del conducente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 6000 euro, oltre al sequestro del mezzo in quanto privo di assicurazione.

Più di un migliaio di controlli

Durante i giorni di Pasqua, sono stati più di un migliaio le verifiche dei vigili fatte a Roma. Più di 250 i veicoli controllati, una decina le patenti ritirate per guida sotto effetto di sostanze alcoliche, due i veicoli sequestrati e più di 100 le contestazioni per superamento dei limiti di velocità.

Più di 300 invece gli articoli sequestrati nell'ambito della vigilanza predisposta a contrasto della vendita abusiva di merci sul suolo pubblico nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno. I principali interventi hanno riguardato le aree intorno Fontana di Trevi e piazza Navona: sequestrati articoli di bigiotteria, giocattoli, capi di abbigliamento e accessori contraffatti, soprattutto borse, con marchi falsi.

Minimarket e B&B ispezionati

Gli agenti sono stati impegnati anche nei controlli nelle zone movida tra cui Trastevere, Ponte Milvio, San Lorenzo, vie e piazze del Centro Storico: oltre un centinaio gli illeciti contestati per mancato rispetto delle regole da parte di locali pubblici, esercizi commerciali, tra cui 4 minimarket trovati aperti oltre l’orario consentito.

Più di 30 le attività ricettive controllate, con irregolarità riscontrate in 27 strutture: tra i principali illeciti la mancata comunicazione e versamento del contributo di soggiorno, per un totale di quasi 30mila euro, ma anche per anomalie nei titoli autorizzativi e inosservanza delle normative antincendio. Sono 17, invece, le sanzioni per irregolarità nella trattazione di rifiuti urbani.