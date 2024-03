Vive per quattro mesi con il padre morto in casa, poi denuncia tutto ai carabinieri

"Mio padre è morto per un malore a dicembre. Lo trovate a casa sul letto". Si è presentato così, dai carabinieri di Zagarolo, il figlio 40enne di un 78enne ex Colonnello dell'Aeronautica, trovato morto ieri nella sua casa di Zagarolo. Raccolta la denuncia, i militari della locale stazione si sono infatti recati presso una villetta di due piani, in una zona di campagna del comune dei monti Prenestini.

Quello che hanno trovato racconta di una situazione di degrado e abbandono, con il decesso del 78enne apice di problemi evidentemente più ampi. Disordine, rifiuti accatastati e un odore nauseabondo hanno accolto i carabinieri che hanno trovato il 78enne sul letto, senza evidenti segni di violenza. A confermare l'assenza di una morte violenta i rilievi del medico legale. Il magistrato di turno però ha disposto l'autopsia, per fugare ogni dubbio sull'accaduto.

La villetta, così come il cellulare del figlio, sono stati sequestrati. Allertati i servizi sociali di Zagarolo che hanno preso in carico il 40enne. Il caso è affidato ai carabinieri che indagano coordinati dalla Procura di Tivoli.