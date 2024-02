È morto Vittorio Vidotto

È morto a Roma lo storico Vittorio Vidotto, autore di numerosi manuali di storia per la scuola superiore e l'università, scritti in collaborazione con Andrea Giardina e Giovanni Sabbatucci, tutti pubblicati da Laterza, è morto oggi a Roma all'età di 82 anni. La cerimonia funebre si terrà lunedì 5 febbraio, alle ore 11:30, nella sala adiacente la chiesa valdese in via Marianna Dionigi 59 a Roma

Chi era Vittorio Vidotto

Nato a Milano il 17 marzo 1941, Vidotto si era laureato in Lettere moderne presso l'Università "La Sapienza di Roma". Ha svolto tutta la carriera accademica come professore di storia moderna e quindi di storia contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo romano de La "Sapienza". Vidotto è stato anche redattore di storia medievale e moderna dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, di cui nel 1980 è diventato responsabile della sezione di storia e di politica contemporanea.

Storico autore di liberi scolastici

Oltre a essere uno dei principali autori di storia di Laterza, è stato per molti anni il consulente per la storia moderna e contemporanea dell'editore Vito Laterza e del suo direttore editoriale Enrico Mistretta; per i tipi della stessa casa editrice ha pubblicato a partire dal 1988 numerosi manuali per la scuola superiore con Giardina e Sabbatucci, tra i quali "Il mondo contemporaneo. Dal 1848 a oggi", "Nuovi Profili storici", "Storia contemporanea. L'Ottocento", "Storia contemporanea. Il Novecento", "Storia moderna" e "I mondi della Storia". Con Sabbatucci ha curato una "Storia d'Italia" pubblicata da Laterza tra il 1994 e il 1999 in sei volumi.

Autori di libri

Vidotto è, inoltre, autore dei libri: "Il Partito Comunista Italiano dalle origini al 1946" (Cappelli, 1975), "Roma contemporanea" (Laterza, 2001. (Premio Anci - Sissco), "Italiani/e. Dal miracolo economico a oggi" (Laterza, 2005), "Guida allo studio della storia contemporanea" (Laterza, 2006), "Atlante del Ventesimo secolo" (4 volumi, Laterza, 2011); "Hitler e il nazismo" (Laterza, 2012).