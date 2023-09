Ospita un amico in casa, al ritorno lo trova morto nel corridoio

Ospite in casa di un'amica al suo ritorno è stato trovato morto in corridoio. Un suicidio. Vittima un cittadino romeno di 57 anni, a cui una sua connazionale aveva offerto ospitalità. Partita per la Romania a trovare i parenti al suo ritorno nell'abitazione di Villanova di Guidonia - dopo circa 3 settimane - ha fatto il macabro rinvenimento.

Sono da poco passate le 23:00 di mercoledì 20 settembre quando la donna ha richiesto l'intervento al 112. Nell'abitazione della frazione del comune della Città dell'Aria sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli e il personale del 118. Accertato il decesso del 57enne la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.