Polizia locale in lutto: morto Bruno Silvestrini

Polizia municipale di Guidonia Montecelio in lutto. Il sindaco e il comandante del corpo si stringono alla famiglia di Bruno Silvestrini, sovrintendente della polizia locale della Città dell'Aria, venuto a mancare improvvisamente. Come lo ricordano da Palazzo Matteotti: "Perdiamo un professionista, un appassionato servitore della sua comunità e, sopratutto, un grande amico. In servizio da oltre 25 anni, è stato una colonna del nostro Comune e un costante punto di riferimento per i colleghi, sopratutto i più giovani".

“Sono molto legato a quella generazione di Vigili - commenta il sindaco Mauro Lombardo - e questa notizia mi addolora profondamente. L’Amministrazione sarà presente ai suoi funerali in forma ufficiale col Gonfalone della Città di Guidonia Montecelio a cui Bruno ha dedicato una buona parte della propria vita”.

Le esequie si svolgeranno venerdì 1 marzo, alle ore 11.00, presso la parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto a Guidonia.