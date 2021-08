Ostia, anziano trovato morto su una panchina

È stato trovato morto su una panchina perché, forse, cercava un po' di refrigerio dal caldo della notte. A perdere la vita un anziano romano di 82 anni. È quanto successo ad Ostia, nel giardino di viale delle Repubbliche Marinare.

Ad accorgersi del corpo alcuni passanti che hanno chiamato il 118 e i carabinieri di Ostia. Una volta arrivati sul posto i soccorsi, però, per l'uomo già non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ipotesi, l'anziano sarebbe una morte per cause naturali, forse un malore.

Stando ad una prima analisi, infatti, il corpo non presenterebbe segni di violenza riferibili a una possibile aggressione. Secondo quanto emerso, l'anziano viveva da solo alla giornata, si appoggiava per la notte in un garage usato come appartamento. Una tragedia che ricorda quella avvenuta all'Esquilino pochi giorni fa.