Choc ai Parioli: accusa malore e si accascia sul marciapiede tra la folla. Morto un uomo

Due tragedie simili nel volgere di 24 ore. Due uomini morti in strada in seguito ad altrettanti malori. Dopo un 64enne deceduto in strada a Testaccio mentre passeggiava con la moglie in via Nicola Zabaglia nella giornata di martedì 25 gennaio, un'altra persona è deceduta sulla pubblica via davanti a decine di testimoni, stroncato anche lui da quello che secondo i primi accertamenti del medico legale sembrerebbe essere stato un malore.

In particolare il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio, in viale Parioli, altezza via Nino Oxilia, nel cuore del quartiere del II municipio. Qui un uomo italiano classe 1958 ha infatti accusato un malore mentre si trovava su un marciapiede davanti un esercizio commerciale pieno di clienti.

Caduto in strada, per il 63enne non c'è però stato nulla da fare: i soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, il personale del 118 ed i poliziotti del commissariato Villa Glori. Accertato il decesso per cause naturali la salma del 63enne è stata quindi traslata all'obitorio del Verano a disposizione del medico necroscopo.