Tragedia alla fermata del bus: morto un uomo

Stava salendo a bordo del bus che stava attendendo in fermata quando si è improvvisamente accasciato in terra. Un malore che non ha lasciato scampo ad un uomo, deceduto praticamente sul colpo. La tragedia si è consumata martedì mattina in viale Andersen al Quartaccio, a perdere la vita un anziano di 80 anni.

La richiesta d'intervento ai soccorritori è arrivata dalle tante persone che si trovavano in attesa alla fermata del mezzo pubblico assieme all'uomo, oltre che dai tanti passanti che transitavano sulla strada del popoloso quartiere del municipio Montemario.

Sul posto è quindi intervenuto il personale sanitario del 118 che nulla ha potuto se non constatare il decesso dell'uomo. Al Quartaccio anche i carabinieri della stazione Roma Ottavia per gli accertamenti del caso. Fra le ipotesi più probabili quella del malore.