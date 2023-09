Trovato morto in via Veneto: aveva preso una stanza d'albergo lì il giorno prima. Indaga la polizia

Un uomo di 74 anni è stato trovato morto alle tre del mattino di giovedì 21 settembre, in strada, in via Vittorio Veneto, una delle strade più iconiche di Roma. A trovarlo agonizzante sono stati gli agenti della polizia che stavano pattugliando la zona. I poliziotti, insieme al personale del 118, hanno tentato di salvarlo ma non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto appreso, l'uomo aveva preso una stanza d'albergo proprio in via Veneto, al quarto piano. Non viveva a Roma, ma in Emilia. In camera era solo. Sul posto si è recata anche la polizia scientifica. La salma del settantaquattrenne è stata messa a disposizione all'autorità giudiziaria. La polizia indaga per non lasciare nulla al caso, al momento la pista più battuta è quella di un gesto estremo.