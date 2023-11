Ha un malore mentre attraversa la strada: morto un uomo

Stava attraversando la strada quando ha accusato un malore ed è morto. Non c'è stato nulla da fare per l'uomo, di circa 50 anni, trovato senza documenti. A dare l'allarme, intorno alle 9 del mattino di oggi, sono stati alcuni passanti che lo hanno visto stramazzare sull'asfalto della via Tuscolana.

Sul posto la polizia di Stato e il personale del 118, con i sanitari che hanno tentato di rianimare la vittima senza successo. Nel tratto della Tuscolana all'altezza di Cinecittà, anche la polizia Scientifica, per i rilievi di rito, e la mortuaria. La salma, intorno alle 11 circa, è stata portata via e traslata all'obitorio. Da stabilire le cause del malore.