Incidente sulla Pontina Vecchia, scontro tra betoniera e Jeep: morto 70enne

Incidente mortale nella mattinata di oggi, venerdì 15 marzo, ad Ardea, comune a sud di Roma. Un uomo di 70 anni al volante di una Jeep si è scontrato contro una betoniera all'altezza del chilometro 37.400 della via Pontina Vecchia. Terribile l'impatto con il conducente al volante del suv che è morto sul colpo.

Sul posto, poco dopo le 8 del mattino, sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Ardea. La strada tra Ardea e Aprilia è stata chiusa per tre ore.

A seguito di disposizioni impartite della magistratura la salma del 70enne è stata trasportata presso la medicina legale del policlinico di Tor Vergata per l'autopsia. Al momento non è chiara la dinamica del sinistro. Il conducente della betoniera è stato portato in ospedale e, come da prassi, sarà sottoposto ai test di alcol e droga. I mezzi sono stati sequestrati.