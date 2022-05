Tragedia a Centocelle, scende dall'autobus e accusa malore: morto un uomo

È sceso dall'autobus, ha perso l'equilibrio ed è caduto sull'asfalto, morendo. Tragedia nel pomeriggio di lunedì 9 maggio a Centocelle, in via dei Sesami all'altezza dell'incrocio con viale Palmiro Togliatti. A perdere la vita un uomo.

A dare l'allarme alcuni utenti a bordo dell'autobus. Immediati i soccorsi, con il personale medico del 118 che però non ha potuto fare altro che appurarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi delle tracce ematiche e per l'identificazione della vittima con la polizia locale che ha chiuso la strada per permettere le operazioni. L'uomo sarebbe morto per un malore improvviso, forse un infarto.