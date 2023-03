Senza dimora trovato morto tra i cassonetti dei rifiuti in pieno centro

Un senza fissa dimora è stato trovato morto tra due cassonetti dei rifiuti a Roma, in via Ottaviano. Vicino al corpo alcune chiazze di sangue. A dare l'allarme, intorno alle 14, sono stati alcuni passanti. Sul posto è accorso il personale del 118, ma per l'uomo già non c'era più nulla da fare. Secondo quanto appreso, la vittima senza documenti avrebbe avuto un malore per poi sbattere la testa prima contro un cassonetto Ama e poi sull'asfalto. Sul posto anche la polizia.