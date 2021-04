Primavalle, trovato morto in auto con le portiere aperte e il motore acceso

Il personale sanitario non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul posto anche la polizia locale di Roma Capital

Tragedia a Primavalle dove un uomo è stato trovato morto nulla sua auto in via Mattia Battistini. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri. I primi a raggiungere il posto sono stati gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, ricevuta una segnalazione da un passante.

In un'auto con le portiere della vettura aperte, il motore acceso e la marcia non inserita, un uomo di 80 anni privo di coscienza. Gli agenti, compresa la gravità della situazione, si sono attivati immediatamente con il personale sanitario che, allertato e giunto rapidamente sul posto, non ha potuto fare altro che costatarne il decesso, presumibilmente legato ad un malore.