Trovato morto in casa a Torrevecchia. L'amico non aveva sue notizie da 24 ore

L'amico non aveva più sue notizie da 24 ore. Così, dopo l'ennesima chiamata a vuoto, ha telefonato al numero unico per le emergenze perché preoccupato. A quel punto si è messa in moto la macchina dei soccorsi, ma le ricerche hanno avuto subito un drammatico epilogo.

L'uomo, 70 anni, non rispondeva a quelle chiamate perché era in realtà morto. I pompieri, una volta entrati nel suo appartamento in via Paolo Fiordespini, a Torrevecchia, usando l'autoscala, lo hanno trovato riverso sul pavimento. L'intervento del 118 è stato inutile. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato di Montemario. L'anziano, secondo quanto appreso, avrebbe avuto un malore fatale. La salma è stata messa a disposizione della famiglia.