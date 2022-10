Incidente a Vigna Murata, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto un uomo

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero. Un impatto fatale per un uomo di 50 anni, morto in un incidente stradale a Roma. Il secondo nella giornata di martedì 18 ottobre dopo quello di Tor Bella Monaca.

La tragedia si è consumata in via di Vigna Murata, all'altezza del civico 318, alle 21:45 circa. A dare l'allarme alcuni passanti. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del Tuscolano, la 12/A, e il reparto usar, la 4/A, hanno lavorato per districare l'uomo sono dalle lamiere. Il 50enne era però gà deceduto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri e le polizia locale che indaga.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del XII gruppo Monteverde che hanno effettuato i rilievi, l'uomo era alla guida di una Citroen Xara quando ha perso il controllo all'incrocio con via della fonte Meravigliosa. Da determinare le cause. L'impatto potrebbe essere stato dovuto dall'alta velocità. Per i rilievi è stata chiusa via di Vigna Murata in direzione Ardeatina, in carreggiata centrale all'altezza di viale Stefano Gradi e in carreggiata laterale all'altezza di via della Fonte Meravigliosa.