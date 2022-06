Tor de Schiavi, accusa malore e muore davanti ai passanti

Ha accusato un malore e si è accasciato in terra, poi è morto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì in via di Tor de' Schiavi, una via trafficata. La vittima, un uomo di 72 anni di Roma.

I fatti sono accaduti intorno alle 18:30. L'anziano si trovava in strada, stava camminando. Poi il malore. Ad accorgesi di quanto accaduto diversi passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto il personale del 118, che ha tentato una rianimazione e poi constatato il decesso dell'uomo.

Sul posto anche il medico legale che ha accertato la morte a causa di un arresto cardiocircolatorio. In via di Tor de' Schiavi sono poi arrivati anche gli agenti della polizia di Stato. La salma è stata affidata ai familiari.