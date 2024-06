Roma, trovato morto in strada. L'ipotesi di un malore per il troppo caldo

Un uomo, cittadino del Senegal di 63 anni, è stato trovato morto in strada in via del Viminale, al centro di Roma. L'allarme è scattato ieri alle 13, nelle ore più calde della giornata quanto il termometro segnava 36 gradi.

Sul posto il 118 e i carabinieri della stazione Quirinale. Si tratta di Ayufane, un cittadino del Senegal di 63 anni, senza fissa dimora. Un venditore ambulante molto conosciuto in zona, vendeva collanine e bracciali a due passi dal Teatro dell'Opera.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Si ipotizza il decesso per cause naturali. Non è escluso che potrebbe aver contribuito anche il vertiginoso aumento delle temperature a uccidere il 63enne. Sarà l'esame autoptico a dirlo. Una tragedia che ha colpito molto gli abitanti della zona.