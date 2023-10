Trovato morto in casa a Centocelle: i parenti non lo sentivano da giorni

Trovato privo di vita in casa. La tragedia a Centocelle. A richiedere l'intervento ai soccorsi i parenti dell'uomo, che non lo sentivano da giorni. Una volta nell'appartamento il macabro rinvenimento del corpo privo di vita del proprietario di casa, un 64enne romano.

Sono stati i carabinieri della stazione di Centocelle a portarsi poco dopo le 18:00 di ieri - mercoledì 4 ottobre - in via dei Castani. In casa un parente dell'uomo. Preoccupato dopo non aver ricevuto notizie e averlo cercato telefonicamente ha aperto l'abitazione e ha trovato il 64enne privo di vita.

Con l'appartamento chiuso dall'interno, senza segni di effrazione, sul corpo del 64enne non sono stati trovati segni di violenza. Il medico legale ha poi accertato il decesso per cause naturali con la salma affidata ai familiari.