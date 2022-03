Mezzo agricolo si ribalta dopo un incidente, schiacciato il conducente: morto un uomo

Tragedia nella serata di sabato 19 marzo, quando un agricoltore romano di 54 anni è morto a seguito di un incidente stradale. L'uomo era a bordo di una motozappa con sellino, un piccolo trattore, quando lungo via Colle Vallerano, in località Stazione Vecchia di Valmontone, è stato tamponato da una Pegeout 206, guidata da un ragazzo di 22 anni.

Il mezzo guidato dal 54enne, R.V. le iniziali dell'uomo, si è ribaltato, schiacciandolo. Per l'agricoltore, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Valmontone, che indagano per ricostruire la dinamica del sinistro. I due mezzi sono stati sequestrati e il 22enne è stato portato all'ospedale di Collefetto, sotto choc.