Malore alla guida, morto un uomo

Un malore fatale. Questa la causa della morte di un automobilista deceduto mentre era alla guida di una vettura. La tragedia è avvenuta poco dopo le 14:30 di oggi - giovedì 16 marzo - in zona Villa Gordiani, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

La richiesta d'intervento ai soccorritori dalla via Collatina, altezza civico 43. Sul posto il personale medico del 118 nulla ha potuto per salvare la vita all'automobilista, morto praticamente sul colpo. Nella zona di Villa Gordiani anche gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Informata l'autorità giudiziaria la salma dell'uomo è stata traslata al policlinico Tor Vergata.