Trovato morto sulle scale di una chiesa del centro storico

Un uomo di 59 anni, senza dimora e conosciuto nel quartiere, è stato trovato morto in via della Chiesa Nuova a Roma. A dare l'allarme, intorno alle 7 del mattino di martedì 15 novembre, sono stati alcuni passanti. Sul posto il 118 - che non ha potuto fare altro che appurarne il decesso - e la polizia di Stato.

Sul corpo dell'uomo non sono stati rinvenuti segni di violenza. Sarebbe morto per cause naturali. Difficile dire se per il freddo. Le temperature non sono rigide, ma il brusco calo si è percepito in città tanto da portare il Campidoglio ad anticipare l'accensione dei termosifoni.