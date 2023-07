Tor Bella Monaca, un uomo trovato morto nella via dello spaccio attiva h24

È stato trovato già morto in strada. Era sotto uno dei palazzi popolari di Tor Bella Monaca, al civico 52 di via dell'Archeologia, la strada dello spaccio h24 di Roma. La vittima, un 56enne, è stato soccorso intorno alle 22 di venerdì 21 luglio, dal personale medico del 118 e dai carabinieri accorsi ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto si apprende, l'uomo potrebbe aver avuto un malore causata da una probabile overdose di droga. Sul posto anche la sezione rilievi della compagnia di Frascati dei carabinieri. Una partita tagliata male? Non è escluso. Saranno i militari di Tor Bella Monaca a indagare.

Come detto via dell'Archeologia è una strada nota. Lì, come negozi, convivono diversi imprenditori della droga. La scala H del civico 106 di via dell'Archeologia, cuore del cosiddetto Ferro di Cavallo, è la zona del "buco", quello più famoso in tutta Roma. Nel 2019 i carabinieri ne ricostruirono la struttura. Al civico 64 comanda un altro gruppo. Tutti si tollerano in nome degli affari. I clienti, invece, gravitano lì, consumano e comprano a tutte le ore.