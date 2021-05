Incidente sul lavoro, trattore si ribalta e lo schiaccia: morto un uomo

Tragedia a Velletri dove un uomo di 69 anni è morto schiacciato da un trattore, mentre stava lavorando in un terreno in via di Acquavivola, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri intervenuti sul posto con il Nucleo Radiomobile e i militari della compagnia competente di zona.

I soccorsi, anche con l'elimabulanza del 118, sono stati immediati, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il dramma è andato in scena intorno alle 12. A sollevare il mezzo pesante un'autogru dei vigili del fuoco. Secondo quanto emerso dai primi riscontri investigativi l'uomo - un pensionato - stava svolgendo alcuni lavori per una ditta. Non risulterebbe contrattualizzato, fatto che i carabinieri approfondiranno per capire anche a che titolo il 69enne stesse lavorando in quel campo. Un impiego saltuario sul quale anche l'Autorità Giudiziaria farà luce.

Venerdì scorso, sempre a Velletri, un'altra tragedia simile. A perdere la vita fu Natale Dominizi, 80 anni, anche lui morto schiacciato da un trattore. In quell'occasione, l'uomo stava lavorando sul suo terreno privato quando ha perso il controllo del mezzo che, impennandosi, si è ribaltato schiacciandolo. Secondo quanto riscontrato, nel passare lungo il bordo, il trattore sarebbe scivolato nel terreno a causa di un dislivello di circa 3 metri.