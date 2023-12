Ucciso dalla fiammata dal riscaldamento di fortuna: 50enne muore dopo 24 ore di agonia

È morto in ospedale l'uomo rimasto ustionato mentre cercava di riscaldarsi nel suo ricovero di fortuna sul litorale di Torvaianica. Cinquanta anni, di origini marocchine, il senza dimora è deceduto questa mattina al Sant'Andrea dove era stato trasportato in condizioni disperate.

Senza dimora ustionato

Erano stati i carabinieri di Pomezia a soccorrere l'uomo alle 3:00 della notte fra mercoledì e giovedì, in via Lasa Vegas, in una dimora di fortuna allestita dietro un canneto dove l'uomo dormiva. Il 50enne era stato investito dalle fiamme che lui stesso aveva innescato per riscaldarsi all'interno del ricovero che si era ricavato.

Morto in ospedale

A soccorrerlo erano stati i militari dell'Arma che transitando lungo la via avevano notato le fiamme. Trasportato d'urgenza al Sant'Andrea è deceduto a causa delle ustioni e delle lesioni riportate nell'incendio.