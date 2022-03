Si affaccia dal ponte e vede un cadavere galleggiare sul Tevere

Il corpo di un uomo è stato visto mentre galleggiava sul fiume Tevere. Un macabro rinvenimento fatto intorno alle 8 del mattino da un passante che, all'altezza di Ponte Cavour, ha visto la sagoma di una persona sul pelo dell'acqua. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma.

Difficile, in questa prima fase, il riconoscimento del cadavere. L'uomo, vestito, non aveva con sè nessun documento. Gli agenti del commissariato Borgo hanno iniziato le indagini, con il supporto della squadra della scientifica per i rilievi.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Chi indaga, come da prassi in questi casi, controllerà anche i profili delle persone scomparse per trovare una eventuale corrispondenza. Verranno ascoltati anche i senza fissa dimora che gravitano nelle banchine del Tevere, per carpire qualche eventuale informazione inutile.