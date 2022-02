Precipita dal quarto piano, morto un uomo al Portuense

Si sarebbe lanciato dal balcone della sua abitazione al quarto piano. Un volo fatale per un uomo di 66 anni, morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. La tragedia poco dopo le 8:30 di lunedì 31 gennaio al Portuense.

Sono stati i vicini di casa del 66enne, a segnalare al 112, la presenza di un uomo privo di vita nel cortile condominiale di una palazzina della via Portuense. Intervenuto sul posto il personale del 118 non ha potuto far niente se non accertare il decesso dell'uomo.

Sulla morte dell'uomo indagano i carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli, intervenuti sul posto con i militari della sezione rilievi con gli investigatori che procedono al momento con l'ipotesi del suicidio. Terminati gli accertamenti di rito la salma del 66enne è stata restituita ai familiari.