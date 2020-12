Tragedia nel Tevere, in due cadono nel fiume: morto un uomo. L'altro viene salvato

Tragedia nel pomeriggio di domenica 6 dicembre a Roma. Un uomo di 53 anni è morto dopo essere caduto nel Tevere, proprio nella giornata in cui la polizia locale aveva chiuso, intorno alle 12 circa, gli accessi alle banchine del Tevere per controllare l'innalzamento del fiume a causa dell'allerta meteo.

I fatti intorno alle 15:30 all'altezza di Ponte Garibaldi. Allertati, sul posto si sono precipitate le squadre 7A, 1A, Saf, Fluviale ed i sommozzatori dei vigili del fuoco. In acqua, a sbracciarsi chiedendo aiuto, due uomini.

I soccorsi sono stati immediati, gli attimi concitati e i due sono stati recuperati all'altezza di Ponte Fabricio. Per il 53enne non c'è stato nulla da fare: il suo corpo era già cadavere.

Salvo invece un 50enne trasportato all'ospedale Fatebenefratelli in codice rosso, in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia di Stato che indagheranno per ricostruire la vicenda. Al momento nessuna pista è esclusa, neanche quella dell'incidente.