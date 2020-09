Addio ad Ugo Innocenti: era stato assessore al Turismo al Comune di Tivoli

E' morto a 74 anni a Tivoli Ugo Innocenti, ex assessore della giunta di Marco Vincenzi. Molto conosciuto nel Comune della Città dell'Arte della provincia nord est della Capitale, a darne l'annuncio è stato l'ex Primo Cittadino della Superba.

"Oggi Ugo Innocenti ci ha lasciato. Un amico una persona gentile, per bene da sempre impegnato nell'attività pubblica ricoprendo ruoli di amministratore, consigliere e assessore nella nostra Città - lo ricorda Marco Vincenzi -. Un sincero democratico che con impegno, passione ed entusiasmo ha sempre lavorato, anche da semplice cittadino e militante, nell'interesse della propria collettività. Il carattere mite e la disponibilità al dialogo sono state la forza delle sue idee. La sua amicizia, il suo affetto insieme alla sua saggezza sono stati preziosi per tanti di noi. Mi unisco al dolore dei familiari, porteremo con noi il ricordo di una bella persona che ci ha voluto bene e a cui abbiamo voluto bene. Ciao Ugo".

Al presidente Vincenzi si aggiunge il ricordo di Bruno Astorre, segretario del PD Lazio: “Ughetto, così lo chiamavamo, lo conoscevo bene, fin dai tempi del Partito Popolare e della Margherita. Una persona splendida, equilibrata, sempre costruttiva, aveva uno spiccato buon senso che applicava sempre, nella vita privata così come nella politica. Non posso fare a meno di ricordarlo con affetto e accogliere in un grande abbraccio tutta la sua famiglia, unendomi al loro dolore. Tutto il Partito Democratico del Lazio non lo dimenticherà”.