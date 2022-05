Tragedia in mare, malore mentre fa il bagno: morto un turista

Un turista norvegese è morto a Santa Severa, nel pomeriggio di domenica 29 maggio. L'uomo stava facendo il bagno nel tratto di mare nei pressi del castello di Santa Severa, quando ha avuto un malore. Alcuni bagnanti lo hanno visto annegare, dando così l'allarme.

A soccorrere tempestivamente il turista ci hanno pensato i bagnini che monitorano la zona e alcuni medici presenti in spiaggia. Tentativi vani. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto era intervenuta anche l'eliambulanza e la guardia costiera di Santa Severa.