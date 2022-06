Malore in spiaggia, morto turista romano

Tragedia sulla costa Adriatica, nelle Marche, dove un 80enne residente a Roma, da qualche giorno in vacanza a Cupra Marittima, località balneare in provincia di Ascoli Piceno, è stato colto da malore mentre passeggiava in spiaggia con la moglie. E' accaduto domenica 26 giugno.

L’uomo è stato soccorso dai bagnini in servizio e dal personale sanitario del 118. Nonostante i tanti tentativi di rianimazione, purtroppo, per l'80enne non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.