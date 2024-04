Accusa malore mentre cammina in strada, morto un turista. Era in vacanza a Roma con la famiglia

Tragedia a Roma dove un turista americano di 77 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava camminando in strada. L'uomo era in vacanza nella Capitale con alcuni familiari che in quel momento si trovavano con lui.

Il dramma si è consumato questa mattina poco dopo le 10. A notare la scena è stata una pattuglia del I gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale, in servizio di vigilanza nella zona dell'Esquilino. Gli agenti sono intervenuti in via Labicana, all'altezza del civico 49, dove a terra c'era il 77enne statunitense.

L'uomo si trovata all’altezza dello spartitraffico che delimita la carreggiata laterale da quella centrale. Gli agenti sono accorsi sul posto e hanno allertato il 118, ma per il turista, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare ed è deceduto. La salma è stata portata in ospedale.