Choc nel tunnel di Santa Bibiana: uomo trovato morto con delle ferite alla testa

In terra privo di vita sotto le colonne del tunnel con delle ecchimosi sul volto e delle vistose ferite alla testa. Giallo a due passi dalla stazione Termini dove stanotte è stato trovato il cadavere di un uomo. La richiesta d'intervento al 112 da via di Santa Bibiana, la galleria che collega via Marsala e via Giovanni Giolitti, zona San Lorenzo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che dopo un tentativo di rianimazione salvavita dell'uomo non ha potuto far altro che constatarne la morte. A tingere di giallo il decesso dei "lividi" sul volto dell'uomo e delle evidenti ferite alla testa. Nel tunnel che collega le strade da cui si accede alla stazione sono poi arrivati i carabinieri della compagnia Roma Centro che, notate le ferite sul corpo dell'uomo, non hanno lasciato nulla al caso richiedendo l'intervento degli investigatori del nucleo investigativo della sezione rilievi di via in Selci.

Senza documenti, l'uomo è stato poi identificato in un cittadino indiano di 34 anni, un senza fissa dimora che gravita nell'area della stazione dove era solito dormire. Ascoltato un testimone, anch'egli senzatetto, lo stesso ha riferito di aver visto la vittima barcollare vistosamente in stato di ubriachezza, con l'uomo che sarebbe poi caduto in terra sbattendo violentemente la testa sul marciapiede.

Messa a verbale la versione del clochard, gli investigatori però non escludono nessuna ipotesi investigativa, dal malore alla caduta accidentale senza escludere la morte violenta e quindi un eventuale possibile omicidio. Informata l'autorità giudiziaria la salma del cittadino asiatico è stata traslata all'obitorio del Verano.

Sarà ora l'esame autoptico disposto dal magistrato di turno a chiarire le cause del decesso del 34enne.