Un uomo è morto investito da un treno

Tragedia alle porte di Roma. Un uomo è stato investito e ucciso tra un treno della linea Roma-Avezzano, mentre il convoglio viaggiava verso la Capitale. L'impatto è avvenuto tra le stazioni di Lunghezza e Bagni di Tivoli, al chilometro 16.

L'incidente mortale si è verificato poco prima delle 15 di venerdì 12 luglio. Inutile il tentativo di frenata da parte del macchinista del treno. Il convoglio, con a bordo circa 30 persone, è stato costretto a fermarsi e i passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco, per il recupero della salma, e la polizia ferroviaria che indaga.

Gli investigatori hanno ascoltato il macchinista e i passeggeri del treno, per poi acquisire delle telecamere della zona. Non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo. Per permettere i rilievi investigativi, i treni hanno subito ritardi, variazioni e cancellazioni.