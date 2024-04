Travolto da un treno sulla Fl3: uomo muore sui binari

Tragedia sui binari della Fl3. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 un uomo, non ancora identificato, è stato travolto da un treno della linea che collega Viterbo a Roma. L'investimento, secondo quanto si apprende, è avvenuto tra le stazioni di Bracciano e Vigna di Valle. Solo a La Storta però il macchinista ha fermato il treno, avvisato dell'investimento.

Secondo quanto ricostruito la vittima stava camminando, per ragioni ancora da appurare, nei pressi dei binari quando è finito travolto. Con sé non aveva i documenti e al momento si sta ancora cercando di identificarlo. Sbalzato dal treno, è morto praticamente sul colpo, rendendo vani l'arrivo dei soccorsi.

Per tutta la mattinata di sabato la linea è stata interrotta per i rilievi disposti dal magistrato. Rilievi che si sono svolti in due punti, sul luogo dell'investimento e a La Storta. Il treno infatti solo una volta giunto alla prima stazione all'interno del territorio di Roma si è fermato, una volta appreso dell'investimento.