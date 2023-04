Trovato morto in casa, il corpo privo di vita nel salone

Quando il personale del 118 è riuscito a entrare in casa nulla ha potuto se non accertare la morte dell'uomo. Il macabro rinvenimento mercoledì sera nel quadrante est della Capitale. L'uomo aveva 52 anni.

Sono stati alcuni vicini di casa a richiedere l'intervento al 112. A Torrenova è quindi intervenuta un'ambulanza assieme ai carabinieri della stazione Roma Tor Vergata. Una volta nell'appartamento del VI municipio delle Torri i soccorritori hanno trovato il 52enne riverso in terra nel salone privo di vita.

Con l'abitazione chiusa dall'interno, senza segni di effrazione alle finestre, il medico legale non ha trovato evidenti segni di violenza sul corpo dell'uomo. Messa la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi non si esclude la possibile overdose, né tantomeno la morte per cause naturali.