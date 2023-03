Incendio a Torre Gaia: morto un uomo, moglie e figlio in ospedale. Intossicati due agenti

Un uomo di 55 anni morto e la moglie di 58 anni e il figlio di 13 anni intossicati ed entrambi ricoverati in ospedale. Feriti anche due agenti della polizia di Stato. Una notte di tragedia nella periferia est di Roma, con un incendio che ha distrutto una famiglia. A dare l'allarme, intorno alle 23:30 di sabato 18 marzo, sono stati i residenti del consorzio di Torre Gaia che avevano notato il fumo e il forte odore di bruciato provenire da un appartamento al piano terra di via Putignano, all'altezza del civico nove.

Morto un uomo in un incendio

Sul posto il personale medico del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Drammatica la scena. I soccorritori hanno estratto dalla casa in fiamme la famiglia. Per il cinquantacinquenne non c'è stato nulla da fare. L'uomo sarebbe morto intossicato per i troppi fumi respirati. La moglie è stata ricoverata in ospedale insieme al figlio di 15 anni.

Entrambi sono stati portati all'Umberto I insieme a due poliziotti, anche loro intossicati. I quattro non sono in pericolo di vita. Sul luogo dell'incendio anche la polizia scientifica. Le fiamme sarebbero scoppiate nella sala hobby dell'appartamento a due piani di via Putignano.