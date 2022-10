Incidente a Tor Bella Monaca, auto contro un albero: morto 20enne. Grave l'amico

Un morto e un ferito grave. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 18 ottobre a Tor Bella Monaca, intorno alle 18:30 circa di martedì 18 ottobre. Una Fiat Punto condotta da un uomo è uscita di strada finendo contro un albero a pochi metri dalla zona dove solitamente sosta il camper di Villa Maraini.

L'incidente è avvenuto in via di Tor Bella Monaca, all’altezza di via Aspertini. Immediati i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia di Stato e polizia locale. Fatale l'impatto per un ragazzo egiziano di 20 anni che seduto sul sedile del passeggero dell'auto, morto nonostante i tentativi di rianimazione.

L'amico al volante, in gravissime condizioni, è stato portato in ospedale in codice rosso. Il ragazzo, anche lui egiziano di 20 anni, non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale indaga con gli agenti del gruppo Torri. Nessuna ipotesi è esclusa, neanche quella dell'alta velocità e dell'asfalto sconnesso. Nella serata di ieri si è verificato anche un altro incidente mortale in via di Vigna Murata.